Москва, 19 января, 2018, 21:42 — ИА Регнум. США занимаются формированием альтернативных органов власти на территории Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции 19 января по итогам рабочего визита в Нью-Йорк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США на Ближнем Востоке

«Пару дней назад американцы объявили о создании «сил безопасности границы» в Сирии, а сегодня сказали, что их не так поняли, что никакие силы они не создают. Но то, что США всерьёз занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории — это факт», — приводит слова Лаврова телеканал RT.

Глава МИД России подчеркнул, что это абсолютно противоречит собственным обязательствам Соединённых Штатов по сохранению «приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии», которые они давали в том числе в Совете Безопасности ООН.

В этой связи Сергей Лавров также напомнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявлял, что единственной целью в Сирии для Вашингтона является победа над терроризмом.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января представитель международной коалиции во главе с США Томас Вил объявил о начале формирования в Сирии «сил безопасности границы». По его словам, подразделение численностью в 30 тысяч человек будет создано на подконтрольной коалиции территории на основе «Сирийских демократических сил», которые Вашингтон называет союзниками.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил категорически против этой идеи, заявив, что США создают «террористическую армию возле турецких границ, которая угрожает безопасности Турции». Он пообещал, что турецкие военные при первой же угрозе со стороны «силы безопасности границы» направят против них оружие.

18 января издание The Wall Street Journal сообщило, что американские власти из-за позиции Анкары «быстро сворачивают» свои планы по созданию «сил безопасности границы» в Сирии.