Кишинёв, 19 января, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Власти Молдавии планируют нанять международную юридическую компанию для подсчета «ущерба» от военного присутствия России в Приднестровье. Как сообщил 19 января в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize спикер молдавского парламента Андриан Канду, «счет» будет исчисляться в миллиардах долларов.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

Находящихся в Приднестровье российских военных Канду назвал «оккупационными силами» и возмутился тем, что они проводят совместные учения с «так называемой армией Приднестровья».

Российские военные подразделения, по его словам, представляют угрозу безопасности и находятся в ПМР «незаконно», так же как «в Абхазии, Южной Осетии и на востоке Украины». Молдавский спикер добавил, что Кишинев продолжит поднимать этот вопрос на всех международных площадках и рассчитывает дойти до ООН.

Отвечая на вопрос о том, не собираются ли молдавские власти предъявить России счет и за «советскую оккупацию», Канду сказал, что это более чувствительный вопрос, потому что в Молдавии общество расколото в отношении советского прошлого.

«Но наши люди пострадали от депортаций, голода и других преступлений, совершенных коммунистическим режимом. Возможно, мы еще раз создадим комиссию для расчета ущерба», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.