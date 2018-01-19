Москва, 19 января, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Россия будет вынуждена участвовать в новой гонке вооружений, которую ей навязывают Соединенные Штаты, считает член Совета Федерации Олег Морозов. Об этом он заявил 19 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя новую оборонную стратегию, обнародованную Пентагоном.

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«Это уже седьмой документ аналогичной стратегии, опубликованный после развала СССР, — заметил он. — Прежние стратегии национальной обороны до 2011 года отражали железную логику понимания мира американцами: победа в холодной войне, военное доминирование и однополярный мир. Первое упоминание государств в качестве тех стран, которые требуют американского военного реагирования, появляется в 2011 году. В 2011 году начался постепенный демонтаж того, что принято считать однополярным миром. В 2015 году впервые мы объявлены фактически врагом. Про нас говорят, что мы страна, которая при помощи военных средств готова навязывать США новый миропорядок».

При этом сенатор констатировал, что концепция американского военного доминирования рухнула, в том числе вследствие последних успехов РФ в области создания нового вооружения.

«Есть успехи в электронном оружии и высокоскоростном, — заметил Морозов. — Но выиграть гонку вооружений невозможно: все примерно понимают, что у кого есть».

В свою очередь, другой участник передачи, депутат ГД РФ Леонид Калашников констатировал, что США начали ревизию сложившегося миропорядка и вернулись к методам, которыми пользовались во времена Рональда Рейгана: втянуть страну в разорительную гонку вооружений.

Напомним, что, согласно новой оборонной стратегии США, главными угрозами американской безопасности объявлены четыре страны: Китай, Россия, КНДР и Иран.

Для противодействия этим угрозам минобороны Америки намерено работать на трёх фронтах: повышать боеготовность армии, укреплять действующие альянсы и реформировать аппарат министерства, дабы улучшить качество и скорость его работы.