Москва, 19 января, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Перевозки пассажиров со странами дальнего зарубежья в 2017 году выросли на 9,7% и составили 706,2 тыс. человек, сообщили 19 января в пресс-службе РЖД.

Rzd.ru Поезд дальнего следования

Пассажиропоток с Китаем увеличился на 23,7%, с Финляндией — на 21%, с Германией — на 18,5%.

В 2017 году также зафиксирован рост перевозок пассажиров со странами СНГ и странами Прибалтики. Пассажиропоток между Россией и Латвией вырос на 6,8%, с Эстонией — на 3,2%.

Среди стран СНГ самый существенный рост потока пассажиров по железнодорожной магистрали зафиксирован с Таджикистаном — 66,3%. Рост пассажиропотока с Узбекистаном увеличился на 14,1%, с Казахстаном — на 7,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в РЖД сообщили, что электропоезда «Аллегро», курсирующие между Санкт-Петербургом и Хельсинки (Финляндия), в 2017 году перевезли 482 тыс. пассажиров, что на 22% больше чем в 2016 году.