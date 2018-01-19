Берлин, 19 января, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Кристиан Шмидт призвал европейских лидеров предпринять новую попытку повлиять на решение Москвы в пользу отмены продуктового эмбарго на европейские продукты. ЕС должен возобновить торговлю продовольствием с Россией, заявил немецкий министр в четверг, 18 января, в Берлине, во время открытия международной сельскохозяйственной ярмарки «Зеленая неделя», сообщает сегодня, 19 января, Deutsche Welle.

Россия и ЕС

После долгой паузы Россия вновь представила свои товары на «Зеленой неделе», отметил Шмидт. По словам немецкого министра, сейчас — самое правильное время для того, чтобы восстановить отношения между сторонами в области сельскохозяйственных поставок. Поэтому отмену Россией продуктовых санкций в отношении товаров из ЕС министр ставит своей личной задачей. «Это, естественно, подразумевает, что и Россия сможет поставлять свои продукты на немецкий и европейский рынки», — уточнил Кристиан Шмидт.

Президент Немецкого крестьянского союза (DVB) Йоахим Руквид, в свою очередь, также выступил за отмену торговых ограничений между Россией и ЕС. До введения санкций Россия, наравне с США и Швейцарией, входила в тройку крупнейших рынков экспорта продуктов из ЕС, напомнил Йоахим. В те времена страна ежегодно закупала в Евросоюзе мясо, овощи и фрукты общей стоимостью примерно в 1,6 млрд евро.

«Этот рынок мы строили на протяжении многих лет. Понадобятся годы, чтобы восстановить его», — подчеркнул Руквид.

Напомним, что продуктовое эмбарго в отношении стран ЕС было введено Россией в ответ на введение Евросоюзом и США антироссийских санкции в 2014 году. В июне 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки продовольствия из Европы до 31 декабря 2018 года.