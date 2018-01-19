Москва, 19 января, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Вероятность того, что законопроект о выходе России из ВТО будет принят, стремится к нулю, считает директор института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую законодательную инициативу группы думских коммунистов.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

«Это тот случай, когда политиканство полезно и является правильным делом, так как Россию либералы затолкнули в ВТО на кабальных и почти колониальных условиях, — отметил Делягин. — Присоединение к ВТО нанесло нам чудовищный вред и наносит каждый день. Достаточно сказать, что с присоединением к ВТО мгновенно приличный инвестиционный рост примерно на 6% в год сменился инвестиционным спадом».

По словам экономиста, никакого экономического смысла присоединение РФ к ВТО не имело, о чем заявляли даже представители МВФ.

«Когда Касьянов спрашивал у Грефа, каков экономический смысл присоединения России к ВТО, Греф не смог ответить ничего, — напомнил Делягин. — Просто встать и выйти из ВТО нельзя, так как оно является совокупностью бессрочных коммерческих соглашений, и соответственно, если вы такое соглашение нарушаете в одностороннем порядке, то вы должны возмещать своим партнерам их убытки, а поскольку соглашение бессрочное, то это возмещение будет длиться бесконечно».

В качестве альтернативы Делягин предложил приостановить членство РФ в ВТО в отношении тех стран, которые ввели против России санкции.

«С их стороны это было нарушением правил ВТО, — подчеркнул экономист. — Кроме того, мы должны воспользоваться международной нормой, согласно которой сделка, основанная на коррупционных мотивациях, является ничтожной, и мы должны расследовать, как происходило присоединение к ВТО. Скорее всего, доказательство коррупционного характера этой сделки не будет стоить нам больших усилий. Заодно это даст возможность разобраться с отечественными либералами, которые до сих пор утверждают, что разграбление РФ полезно для РФ и уничтожение российского производства — это способ поднятия российского производства. Все эти грефы, орешкины, кудрины, шуваловы должны занять свои места, но не в правительстве».

Также он уточнил, что выгоду от членства РФ в ВТО извлекли крупные корпорации, которые обеспечили себе устойчивый рынок сбыта своей продукции. Вместе с тем маловероятно, что предложенный коммунистами закон примут, ибо, как считает Делягин, этого не допустит «Единая Россия» и правительство Дмитрия Медведева.

Напомним, что законопроект, предлагающий России прекратить членство во Всемирной торговой организации, 19 января внесла в Госдуму группа депутатов-коммунистов во главе с председателем комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным. По их данным, доля экспорта по большинству отраслей в период с 2012 года, когда РФ только присоединилась к организации, до 2016 года практически не изменилась. Кроме того, в экономике отмечен существенный спад. Сельское хозяйство снизило темпы роста с 23% в 2011 году до 2,6% в 2015 году, а доля убыточных предприятий промышленности за тот же период возросла с 29,1% до 32,8%.