Донецк, 19 января, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Место проведения переговоров между Украиной и республиками Донбасса не является решающим в вопросе мирного урегулирования на фоне нежелания Киева выполнять принимаемые на себя обязательства. Об этом 19 января заявил официальный представитель ДНР в трёхсторонней контактной группе Денис Пушилин.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР

«Как человек, погружённый в переговорный процесс, могу с уверенностью сказать, что место проведения переговоров — вторично», — приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Как отметил представитель ДНР, причину стагнации переговорного процесса следует искать не в конкретной стране или городе, принимающем переговорщиков, а «в отсутствии политической воли и желания выполнять взятые на себя обязательства у одной из сторон конфликта».

Пушилин констатировал, что на сегодняшний день Минские соглашения зашли в тупик. По его словам, вина за это полностью лежит на Украине, и именно на это в первую очередь следует обратить внимание президенту США Дональду Трампу, который выступил с инициативой о переносе площадки для переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что во время его встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне глава Белого дома предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место.

Куда именно предлагается перенести место для консультаций, Назарбаев не уточнил, но отметил, что «вообще это первоначально должно было быть в Казахстане».

Читайте также: Перенос места переговоров по Донбассу: Куда? Для чего?