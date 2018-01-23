Ереван, 19 января, 2018, 16:42 — ИА Регнум. В Армении стало известно имя кандидата на пост президента страны, которого предложит на этот пост правящая Республиканская партия Армении.

president.am Встреча Сержа Саргсяна с Арменом Саргсяном

Лидер партии, действующий президент Серж Саргсян, сегодня, 19 января, встретился с выдвинутым на заседании исполнительного органа РПА 18 января от партии кандидатом на пост президента Арменом Саргсяном, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент от имени составляющей большинство в Национальном Собрании политической силы предложил Армену Саргсяну дать согласие на выдвижение от РПА в качестве кандидата на пост президента Республики Армения, ещё раз представив свое видение качественных характеристик будущего президента. которым, по убеждению Саргсяна, соответствует предложенный им партии кандидат.

Президент Саргсян счёл желательным, чтобы четвёртый президент Республики Армения был избран в условиях широкого парламентского консенсуса и с этой точки зрения подчеркнул важность встреч выдвинутого от РПА кандидата на пост президента как с коалиционным партнёром Республиканской партии, так и фракциями всех других представленных в парламенте политических сил.

«Вам известно — мы вступили в новый политический этап. Близится к завершению процесс конституционных изменений — мы уже на заключительном этапе и, конечно, близится к завершению срок моих полномочий на посту президента Республики Армения.

В этих условиях мы должны избрать нового президента — четвёртого президента Республики Армения, и эти выборы должны состояться в Национальном Собрании. Речь об избрании главы государства, который должен следить за соблюдением Конституции Республики Армения. Конечно, Конституция выдвигает критерии, требования к президенту Республики, и их этих требований я бы выделил требование быть беспристрастным. Несомненно, у меня есть свои представления о качествах нового президента Республики Армения, и недавно я несколько раз высказывался по этому поводу.

Думаю, что четвёртый президент Республики Армения должен быть состоявшейся и яркой личностью, должен быть политически подготовлен и закалён, но не политизирован. Он должен уметь организовать диалог между разными политическими силами, также как между разными слоями общества с целью ослабления напряжённости, если будет такая необходимость. Должен уметь с честью представлять Республику Армения за рубежом, должен быть знаком с Диаспорой и иметь способность сплотить рассеянное по миру армянство», — сказал Саргсян.

Он проинформировал, что 18 января в исполнительном органе Республиканской партии Армении был обсужден этот вопрос.

«Я, учитывая ваши способности, ваши качественные черты, предложил своим коллегам, предложить вам дать согласие на выдвижение от имени нашей политической силы кандидатом на пост четвёртого президента Республики Армения. Вы состоявшийся учёный, занимали пост премьер-министра Республики Армения, имеете большой дипломатический опыт, и в этом причина, что мы серьёзно обсудили вашу кандидатуру. Я благодарен моим коллегам, которые единогласно поддержали моё предложение», — сказал президент.

По его словам, очень желательно, чтобы четвёртый президент Республики Армения был избран в условиях широкого парламентского консенсуса. По словам Сержа Саргсяна, учитывая это пожелание, во время раздумий было бы правильно, чтобы Армен Сарсгян встретился с коалиционным партнёром РПА — Дашнакцутюн, представленными в парламенте политическими силами — фракциями «Царукян» и «Елк» и в обозримом будущем принял решение, потому что эти выборы должны состояться в начале марта.

Он также озвучил пожелание РПА, чтобы выборы президента состоялись в один этап, и в начале марта Армения уже имела бы четвёртого президента.

Армен Саргсян выразил благодарность президенту Сержу Саргсяну и Республиканской партии за проявленное к нему высокое доверие, сочтя большой честью подобное предложение, и заверил, что если после встреч с политическими силами, а также широкими кругами общественности примет решение принять предложение, постарается с честью выполнять обязанности президента Республики Армения и оправдать это большое доверие.

«Как вы сказали, очень важно, чтобы прежде принятия решения я также имел возможность встретиться с различными политическими силами и в Национальном Собрании, и вне Национального Собрания, с партиями. Очень бы хотел встретиться также с представляющими широкие круги общественности — представителями науки, интеллигенции, общественных, благотворительных организаций, делового сообщества, трудящихся. Конечно, обязательно хотел бы встретиться с руководством Республики Арцах и, конечно, встретиться с представляющими Диаспору структурами, организациями или личностями и после этого принять своё решение.

Во всех случаях, для меня большая честь ваше предложение, господин президент. Вновь выражаю благодарность за доверие. И если после всех этих встреч приму решение. постараюсь в честью выполнять обязанности президента Республики Армения и оправдать то доверие, которое услышал от вас, ваших партийных товарищей и надеюсь также услышу от других граждан и наших сынов армянских. Благодарю, господин президент. Если позволите, мне нужно определённое время для принятия окончательного решения», — сказал Армен Саргсян.

Согласно новой Конституции, по меньшей мере, 79 из 105 депутатов должны проголосовать за президента, чтобы тот был избран уже в первом туре. У РПА и ее коалиционного партнера, партии «Дашнакцутюн», в парламенте 65 мандатов. То есть, для избрания президента в первом туре правящей коалиции нужны еще 14 голосов.

Поэтому, чтобы обеспечить победу кандидата в президенты в первом туре, РПА попытается получить голоса депутатов второй по величине парламентской фракции блока «Царукян».

После конституционной реформы 2015 года пост президента Армении будет носить больше церемониальный характер. Выборы президента в Национальном собрании Армении пройдут 2 марта.

Что известно о главном кандидате?

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей, троих внуков.

Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976—1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

Еще в советские годы (1984−1985 гг. и 1989−1991 гг.) был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1992—1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.

В 1995—1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

1 ноября 1996 года Армен Саргсян стал пятым премьер-министром Армении, однако проработал в должности всего четыре месяца и 28 февраля 1997 года оставил пост. До сих пор некоторые склонны считать, что причинной отставки Армена Саргсяна якобы стал его конфликт с министром обороны Вазгеном Саргсяном. Впрочем, фактов, подтверждающих эту версию, нет.

Согласно официальной версии, Армен Саргсян покинул должность, исходя из необходимости срочно пройти курс лечения от тяжелого заболевания.

В 1998—2000 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

В разные годы выступал консультантом British Petrօleum, Alcatel, Telefonica и других крупных компаний.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

В армянской прессе довольно давно появляется информация о том, что хотя в официальной биографии Армена Саргсяна отмечено только, что он ученый, политический и общественный деятель, однако он имеет большие бизнес интересы в разных сферах.

Армянское издание «Медиамакс» попыталось разобраться с некоторыми фрагментами биографии Армена Саргсяна.

Что связывает Армена Саргсяна с дочерью президента Казахстана?

В прессе можно встретить публикации о том, что Армен Саргсян и Дарига Назарбаева — давние знакомые и бизнес-партнеры, однако конкретных фактов не приводится.

Известно, что с 2002 года Армен Саргсян является основателем ежегодного Евразийского медиа-форума в Астане, председателем оргкомитета которого является Дарига Назарбаева.

Известно также, что Дарига Назарбаева была в Армении в мае 2013 года, во время визита принца Чарльза.

Какие инвестиции собирался делать Армен Саргсян в Туркмении?

22 января 2008 года президент компании Knightsbridge Group Армен Саргсян встретился в Ашхабаде с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Саргсян заявил, что Knightsbridge Group готова выступить в качестве оператора и инвестора проекта по внедрению в Туркмении беспроводных широкополосных сетей.

Армен Саргсян также сделал предложения по строительству современного морского порта в городе Туркменбаши, развития энергетического сотрудничества, участию в добыче и переработке углеводородов.

Гурбангулы Бердымухамедов отмечал, что озвученные предложения «заслуживают внимательного и детального изучения». Он также предложил Knightsbridge Group рассмотреть возможности участия компании в международных тендерах на строительство цементных заводов.

В открытых источниках не удалось найти сообщений о том, был ли реализован какой-либо из проектов, обсужденных Саргсяном и Бердымухамедовым.

Какие бизнес-интересы есть у Армена Саргсяна в России?

В марте 2012 глава группы компаний Knightsbridge Армен Саргсян и губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков подписали меморандум о сотрудничестве по проекту Новоладожского водовода, общая стоимость которого должна была составить 50 млрд рублей.

Однако уже в сентябре 2012 года новый губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что намерен пересмотреть договоренности с Knightsbridge, поскольку считает, что области нужна «более четкая и прозрачная схема». Он отмечал, что новым инвестором может выступить «Дойче банк».

В январе 2013 года глава группы компаний Knightsbridge Армен Саргсян и губернатор Поморья Игорь Орлов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики, транспорта и туризма. Речь, в частности, шла об инвестициях, направленных на развитие аэропорта Архангельска и местных авиалиний.

«Когда мы говорим об Архангельской области, то имеем в виду не только историю или природные ресурсы этих мест, мы говорим о духовности. Таких мест на планете все меньше и меньше. Поэтому я уверен, что Русский Север как туристическое направление будет очень интересен не только для нас, как инвесторов, но и для наших партнеров», — говорил Армен Саргсян.

В августе 2013 года российский журнал «Компания» в статье «Одна жизнь в трех частях» отмечал, что Армен Саргсян управляет в общей сложности 25 компаниями. В статье отмечалось, что на российском рынке функционирует компания Knightsbridge Cybersystems, занимающаяся вопросами компьютерной безопасности, директором компании является старший сын бывшего премьер-министра Вардан.

В статье отмечалось, что одним из проектов Knightsbridge является ее миноритарное участие в разработке Западно-Чумпасского месторождения нефти в ХМАО.

В статье также говорилось: «Перспективным направлением для инвестиций в РФ Армен Саргсян считает электроэнергетику. Для работы в отрасли его Highbury Group создала дочернюю структуру «Корпорация «Ленинград», которая, в свою очередь, стала акционером компании «Энергопроект». Это крупнейшая на Северо-Западе организация, занимающаяся проектными и инжиниринговыми работами в электроэнергетике, возникшая в результате слияния двух оставшихся с советских времен проектных институтов».

Согласно официальной декларации о доходах, которую подал Армен Саргсян в качестве посла Армении в Великобритании, его денежные накопления составляют около 8 млн евро. Однако, в нарушение закона Саргсян не отметил источники своих доходов.

Следует также отметить, что согласно Конституции Армении президент Армении не имеет право заниматься предпринимательской деятельностью или выполнять какую-то другую оплачиваемую работу.