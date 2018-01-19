Москва, 19 января, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Российская академия художеств по главе с народным художником СССР Зурабом Церетели приняла решение о присвоении звания почётного члена РАХ создателю и президенту Музея искусства авангарда (МАГМА) Вячеславу Кантору.

Пресс-служба Музея искусства авангарда МАГМА Президент Российской академии художеств, народный художник СССР Зураб Церетели и президент Музея искусства авангарда МАГМА Вячеслав Кантор

Как отметили в РАХ, главное достижение Вячеслава Кантора — создание уникальной и самой большой коллекции работ русских художников-авангардистов, богатство которой и легло в основу создания в 2001 году Музея искусства авангарда (МАГМА). В коллекции Кантора сотни работ таких выдающихся художников, таких как Шагал, Модильяни, Ротко, Сутин, Певзнер, Бакст, а также признанных мастеров русской живописи — Репина, Серова и других, чьё творчество во многом определило дальнейшее развитие живописи и даже формирование всего европейского искусства.

Вячеслав Кантор основал МАГМА, чтобы показать вклад художников еврейского происхождения, родившихся в России, в искусство мирового авангарда, модернизма и постмодернизма. Сейчас концепция Музея искусства авангарда, как озвучил президент музея при общении с журналистами, будет развиваться.

«Мы начинали с формулы: только еврейское, только русское, только выдающееся. Теперь я вижу, что было бы большим продвижением вперед, если бы формула расширилась на ближний круг этих художников, например, до уровня художников Парижской школы или до уровня английской и американской школы», — заявил президент МАГМА.

«Мне очень приятно в столь чудесном окружении получить эти регалии почётного члена РАХ. Последние 25 лет, которые я занимаюсь собиранием произведений искусства, оказались очень важным этапом в моей жизни, — заявил в своём выступлении Вячеслав Кантор. — Уверен, это — благая и очень важная цель, которая, помимо важности для развития искусства, имеет принципиальное значение для нашей страны».

В церемонии вручения мантии почётного члена РАХ Вячеславу Кантору приняли участие президент академии, народный художник СССР Зураб Церетели, а также члены президиума РАХ и директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак. Торжественная церемония прошла 17 января в ГМИИ им. Пушкина, где в настоящее время проходит выставка работ Хаима Сутина «Хаим Сутин. Ретроспектива». Музей искусства авангарда также не остался в стороне: из фондов музея на выставке представлено 8 работ художника.

Как отметил Вячеслав Кантор, МАГМА не случайно уделил особое внимание творчеству Сутина.

«Хаим Сутин, который сегодня представлен в музее — своего рода пионер в области изобразительного искусства, потому что он первый практически вводил понятие деформации в искусстве, что можно на предметном уровне исказить реальность, чтобы реальность стала видна вполне и очевидно, — отметил он. — Поэтому я выбрал его одной из центральных фигур в коллекции. Я сейчас очень доволен тем, что в нашем собрании находится, пожалуй, самая выдающаяся частная коллекция в мире Хаима Сутина».

«Много разговоров сейчас идёт о том, что Россия дала миру. В основном, разговоры сегодня идут об атомной бомбе, разговоры идут о газе, о нефти. Но это не полная картина реальности. На самом деле Россия — в широком смысле Российская империя — дала огромное количество пионеров в изобразительном искусстве. И, конечно, вместе с Шагалом стоит рядом его выдающийся земляк Хаим Сутин», — добавил президент МАГМА.

Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак также отметила огромный вклад Вячеслава Кантора не только в дело организации и проведения выставки «Хаим Сутин. Ретроспектива», но и назвала его крупнейшим коллекционером русского и мирового искусства.

Взаимодействие Музея искусства авангарда и Пушкинского музея не ограничиваются только одной выставкой. Напомним, что в 2013 году именно в ГМИИ им. Пушкина прошла выставка «Отечество моё — в моей душе…», на которой были представлены лучшие работы из собрания музея МАГМА.