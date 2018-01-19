Москва, 19 января, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Роскомнадзор с 19 января начинает блокировать страницы «колумбайн-сообществ» в соцсетях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января сообщила депутат Госдумы Алёна Аршинова («Единая Россия»).

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Утром на школу N5, расположенную в поселке Сосновый Бор в Улан-Уде (Бурятия) произошло нападение. По данным СКР, его совершил один подросток, он задержан и направлен в больницу.

«С сегодняшнего дня начнется блокировка страниц «колумбайн-сообществ» в соцсетях», — сообщила парламентарий.

По ее словам, запрос в Минкомсвязи о необходимости блокировки такого контента был направлен после трагедии в пермской школе.

«Сегодня Министерство связи и массовых коммуникаций сообщило, что такая блокировка начнется с пятницы совместными усилиями Минкомсвязи, Роскомнадзора и администраций социальных сетей», — сказала она, возмутившись, что профильные ведомства не сделали этого раньше, учитывая, что в группах размещен противоправный контент, в частности призывы к «скулшутингу».