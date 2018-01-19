Москва, 19 января, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Цена на нефть дошла до важного уровня сопротивления в 70 доллара за баррель. Для дальнейшего движения вверх нужны веские основания, заявил корреспонденту аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Пока этих оснований нет. Рынок нефти по оценкам ОПЕК еще не сбалансирован, предложение превышает спрос, равновесие должно наступить к лету 2018 года», — полагает эксперт.

Согласно последнему отчету ОПЕК, добыча нефти в декабре у картеля выросла на 42 тыс. баррелей. В США после долгого перерыва оживились сланцевые компании.

«Данные Бейкер Хьюз показали максимальный рост буровых за полгода, плюс 10 штук, а последняя статистика минэнерго США продемонстрировала сильный рост добычи нефти, плюс 258 тыс. баррелей., хотя с другой стороны, сократились запасы нефти на 6.8 млн баррелей», — привел цифры Чернобай.

Очевидно, что рынок немного устал от роста цен. Позитивную информацию игроки почти игнорируют, не было никакой реакции на китайский ВВП, который вышел лучше ожиданий, 6.9 проц. г\г, а вот негативную информацию рынок ждет и фьючерсы реагируют снижением.

«В целом рынок готов к коррекции, которая уже началась. От $70 цена опустилась к $68.50. Движение вниз может продолжиться и ближайшие цели — это $68 и $66 как перспективный ориентир», — считает эксперт.

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