Тегеран, 19 января, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Тот энтузиазм ряда официальных лиц, СМИ и аналитических центров США, Израиля и ряда стран Персидского залива, который вызвали массовые протесты в Иране, заставляет задуматься о двух важных и связанных друг с другом вещах: желательна ли в исламской республике смена режима, а также каков будет правильный подход в осуществлении этого, пишет Гавдат Бахгат в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Так, несмотря на то, что кровопролитные акции протеста в стране, которые в течение недели бушевали в ряде крупных и малых городов, завершились, потребуется еще немало времени, чтобы понять и корни насильственного характера этих протестов, и то, какое воздействие они окажут на внутреннюю и внешнюю политику Тегерана. Внимательный анализ политики Ирана предполагает, что правительству необходимо сделать многое, для того чтобы ответить на социальные, экономические и политические запросы своего обширного и молодого населения. Среди них безработица, равенство полов, желание прозрачности власти, борьба с загрязнением окружающей среды и коррупцией и другие.

«Правильным» путем решения этих проблем является постепенное реформирование системы, а никак не смена режима. Результаты подобных экспериментов на Большом Ближнем Востоке особенно не впечатлили, для примера можно обратиться к Египту, Ираку, Ливии, Сирии и Йемену. Процесс смены режима по своей природе носит дестабилизирующий характер. Нестабильность же в Иране негативно скажется на ключевых глобальных интересах.

Так, если отбросить риторику, становится очевидно, что исламская республика, в особенности подразделения «Кудс» и их лидер генерал-майор Касем Сулеймани, играет крайне важную роль в глобальной борьбе с терроризмом. Суннитские экстремистские группировки, в том числе «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают шиитов своими основными врагами. Так, в июне 2017 года «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за два теракта: в здании парламента в Тегеране и у мавзолея основателя исламской республики аятоллы Хомейни. Тогда от рук террористов погибло 12 человек, еще 46 получили ранения. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были рады смене режима в Тегеране.

Участие Ирана в региональных конфликтах в Сирии, Ираке и Ливане мотивировано интересами национальной безопасности, у Тегерана нет идеологической составляющей. Региональные державы вмешиваются в дела своих соседей для защиты своих национальных интересов. Хорошими иллюстрациями этого принципа можно назвать Египет, который вмешивался в дела Ливии, Саудовскую Аравию и ее кампанию в Йемене, Турцию, являющуюся активным игроком в Сирии, а также Израиль с его деятельностью в Сирии и Ливане. Иран при любом режиме ничем не будет отличаться от других региональных держав.

Более того, нестабильность в Иране, без сомнения, станет большой проблемой для почти трех миллионов беженцев из Афганистана, проживающих в Иране. Она также станет тяжелым ударом по глобальной борьбе с распространением наркотиков из Афганистана в ЕС и другие части мира. Наконец, из-за того что Иран располагает самыми крупными запасами нефти и газа, хаос в нем может оказать еще более негативно влияние на энергетические риски и глобальную экономику в целом.

Иными словами, смена режима и нестабильность в такой крупной региональной державе, находящейся в стратегической точке и обладающей рычагом воздействия и на Ближнем Востоке, и в Южной Азии, — предприятие крайне рискованное. К тому же после протестов президент страны Хасан Рухани и аятолла Али Хаменеи признали необходимость решения социальных, экономических и политических проблем, ставших причиной протестов.

Подобно другим странам, внутренняя и внешняя политика страны по-прежнему будут отражать интересы различных фракций внутри политического истеблишмента. Нравится ли кому-то это или нет, но Иран исчезать никуда не собирается: его экономика растет более быстрыми темпами, чем у большинства его соседей. Призывать к смене режима — неверная стратегия, вместо нее США и ЕС, а также их партнерам по Азии стоило бы помочь Тегерану ответить на экономические и политические ожидания иранского народа.

Для этого необходимы соблюдение условий ядерной сделки, поддержка иностранных инвестиций, активизация культурного взаимодействия и продвижение стратегического диалога. Стабильность в исламской республике хороша не только для иранского народа, но и для региональных держав и международного сообщества.