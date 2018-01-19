Москва, 19 января, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол к Соглашению между правительством РФ и правительством Киргизии об урегулировании задолженности республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 г., передает корреспондент ИА REGNUM 19 января. Списывается 240 млн долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Протокол реализует ранее принятые соглашения, отметил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

«Новых просьб от киргизских коллег не поступало», — заверил он, отвечая на вопросы депутатов.

В ходе визита президента Киргизской Республики в Москву 20 июня 2017 г. подписан Протокол к Соглашению, предусматривающий единовременное списание остатка задолженности Киргизии перед Россией в рамках оказания официальной помощи развитию республики. В результате такого списания объем государственного внешнего долга Киргизии уменьшится на 6,5%, а отношение долга сектора государственного управления Киргизии к ВВП сократится с 65,2% до 60,6%.

С финансовой точки зрения для России списание задолженности Киргизии не повлечет за собой выпадающих доходов федерального бюджета, поскольку по Соглашению после 15 марта 2016 г. каких-либо выплат от дебитора в пользу России не предусмотрено, отмечают в правительстве.

Задолженность Киргизии перед Россией по ранее предоставленным государственным кредитам в общей сумме 488,9 млн долларов США урегулирована межправительственным соглашением.

В соответствии с соглашением в день его вступления в силу — 22 мая 2013 г. — была списана задолженность Киргизии перед Россией в сумме 188,9 млн долларов США, остаток задолженности в сумме 300 млн долларов США начиная с 16 марта 2016 г. подлежал поэтапному списанию равными ежегодными долями в течение 10 лет — до 2025 г. включительно.

В соответствии с соглашением до 15 марта 2016 г. киргизская сторона уплачивала проценты на остаток задолженности, общая сумма которых за период с 2013 года составила 7,98 млн долларов США. После очередного списания в марте 2017 г. части задолженности сумма задолженности Киргизии перед Россией составила 240 млн долларов США.

В феврале 2017 г. президент Киргизии обратился к президенту РФ с просьбой о единовременном списании остатка задолженности. Свою просьбу киргизская сторона мотивировала необходимостью улучшения долговых показателей республики.