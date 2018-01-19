Москва, 19 января, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Вместо того чтобы списывать долги Киргизии, стоило бы договориться о том, чтобы страна сдала озеро Иссык-Куль в аренду РФ и таким образом погасила свою задолженность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 января, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Речь идет о списании долга Киргизии перед РФ в размере 240 млн долларов. Протокол о списании долгов Госдума планирует ратифицировать на пленарном заседании 19 января.

«Долги опять списываем — их давать не надо. Никому не надо давать, надо чтобы РФ процветала, и они сюда будут бежать, чтобы жить в счастливой и богатой стране. А то РФ в центре нищая, а другим долги списываем», — заявил Жириновский.

По его словам, РФ могла бы договориться о компенсации долгов Киргизии перед РФ, которая бы бы выгодна обеим странам.

«Я уже предлагал Киргизии, у вас есть озеро Иссык-Куль — сдайте нам в аренду на 99 лет, и это будет компенсация ваших долгов. Мы туда будем направлять бесплатно наших пенсионеров, инвалидов и студентов», — заявил Жириновский.

В ходе визита президента Киргизской Республики в Москву 20 июня 2017 г. подписан Протокол к Соглашению, предусматривающий единовременное списание остатка задолженности Киргизии перед Россией в рамках оказания официальной помощи развитию республики. В результате такого списания объем государственного внешнего долга Киргизии уменьшится на 6,5%, а отношение долга сектора государственного управления Киргизии к ВВП сократится с 65,2% до 60,6%.