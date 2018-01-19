Москва, 19 января, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Произошедшие три трагедии в российских школах лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал эпидемией, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Ребенок с пистолетом

По предварительным данным, ученик 9-го класса школы, расположенной в микрорайоне «Сосновый Бор» в Улан-Удэ, с топором напал на учеников седьмого класса и, кинув бутылку с воспламеняющейся жидкостью, поджег учебное помещение.

«Это эпидемия. Пермь, Челябинск, теперь Бурятия. Свобода прессы нужна, свобода информации, но надо понимать, что дети любят повторять, подражать, они думают, что это хорошо, когда показывают, он (ребенок) смотрит, он считает, что это хорошо. У него же нет в голове мысли, что показывают плохое, что не надо подражать этому. Там с ножами, там с топором, уже пошли «коктейли Молотова» — чудовищно», — заявил Жириновский.

По мнению депутата Госдумы, ситуацию могло изменить привлечение на работу в школы преподавателей-мужчин.

«Мы говорили много лет — сагитируйте мужчин прийти в школы. Ранили женщину-учительницу… Был бы мужчина-предподаватель, они испугались войти в класс. Надо ж понимать психологию мальчика», — рассуждает парламентарий.