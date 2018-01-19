Москва, 19 января, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития, соответствующий документ опубликован 19 января на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Утверждено положение о создании и функционировании советов, которым определяются порядок создания, составы, функции и полномочия советов, порядок обеспечения их деятельности», — говорится к справке к документу.

Отмечается, что документ был подготовлен Министерством образования России по поручению президента страны Владимира Путина.

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Советы будут выявлять, отбирать и формировать комплексные научно-технические программы и проекты. Кроме того, они будут формировать предложения по реализации государственной политики в соответствующей направлениям их деятельности сфере.

Организационное, информационное и техническое обеспечение их работы будут осуществлять организации, выбранные Минобрнауки на конкурсной основе. Российская академия наук будет обеспечивать деятельность созданных советов в области проведения научной экспертизы программ и проектов.

Координировать же их деятельность будет президиум Совета при президенте РФ по науке и образованию.

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