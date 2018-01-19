Москва, 19 января, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Торги по нефти 18 января завершились снижением. Падение котировок началось с азиатской сессии и усилилось на американской. Баррель Brent подешевел до $68,53 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

the3cats Нефть

Покупатели попытались восстановить цену после выхода данных минэнерго США, но растеряли всю прибыль сегодня, 19 января, на торгах в Азии. Цена упала до $68,28.

Согласно последним данным, за неделю с 6 по 12 января запасы нефти снизились на 6,861 млн до 412,654 млн баррелей (прогноз был — 3.536 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 3,62 млн до 240,942 млн баррелей (прогноз был +1,3 млн баррелей). Запасы дистиллятов упали на 3,887 млн до 139,201 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 258 тыс., до 9,750 млн баррелей.

Продавцы зашли за ключевую поддержку $68,53. Первых звоночек покупателям, что они готовы двигать цену в район $67,20.

На время падение котировок может остановить общее ослабление американской валюты на Форекс. Чтобы покупателям сейчас переломить ситуацию в свою пользу, им нужно закрепиться выше $69,20.

Напомним, 18 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,10%, до $69,31 за баррель, WTI — на 0,04%, до $63,89 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $66,83 за баррель.

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