Вашингтон, 19 января, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Готовность применить все военные средства для сдерживания агрессии Пхеньяна высказали американские власти представителям Южной Кореи, сообщили в пресс-службе госдепа США.

ИА REGNUM Пентагон

Уточняется, что по итогам нового раунда переговоров Совета стратегии расширенного сдерживания (между США и Южной Кореей) госдеп опубликовал следующее заявление:

«США также подчеркнули свою твердую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии со стороны КНДР».

Напомним, Сеул и Пхеньян провели переговоры об улучшении отношений. После этого из Вашингтона прозвучали заявления против политики Северной Кореи и соответствующие призывы к Сеулу и Пекину.

18 января МИД Южной Кореи по итогам встречи Совета стратегии расширенного сдерживания опубликовал сообщение, согласно которому устрашение Северной Кореи будет продолжено, пока Пхеньян не откажется от своей ракетно-ядерной политики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан заявил, что Пекин поддерживает действия Юга и Севера по укреплению взаимного доверия. Все стороны конфликта на полуострове должны ценить нынешнюю ситуацию, а международное сообщество должно радоваться возможности обеспечить мир.