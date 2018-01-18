Краков, Польша, 19 января, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта представили ряд креативных идей по карабахскому урегулированию, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в Кракове 18 января. По словам Мамедъярова, встреча длилась почти 6 часов.

twitter.com/HikmetHajiyev Сопредседатели Минской группы на встрече с Эльмаром Мамедъяровым

«Сначала я провел встречу с сопредседателями Минской группы и личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Затем встретился с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном при участии сопредседателей Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Затем прошли встречи тет-а-тет на уровне министров Азербайджана и Армении. После встречи я вновь встретился с сопредседателями МГ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ», — сказал глава МИД Азербайджана.

По его словам, для продолжения обсуждений на основе представленных идей сопредседатели в начале февраля совершат очередной визит в регион.

«В принципе, встречи прошли в позитивном духе. Общий подход заключается в том, что для достижения сдвига в урегулировании, обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо продолжать более интенсивные, субстантивные и логичные переговоры», — цитируют Мамедъярова азербайджанские СМИ.

Комментарии армянской стороны и сопредседателей пока не поступали.