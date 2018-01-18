Баку, 18 января, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Реконструкция железной дороги Баку-Ялама и строительство железнодорожной ветки до города Габала очень выгодны не только Азербайджану, но России и Ирану, считают эксперты аналитического отдела АО «Русская Контейнерная Компания» (РКК).

Международный транспортный коридор «Север — Юг», который призван обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индией через Россию, Азербайджан и Иран

«В 2018 году Азербайджан приступит к реконструкции железной дороги Баку-Ялама (до границы с Россией). В рамках реконструкции также планируется построить железнодорожные ветки до Габалы. Подобные инфраструктурные проекты очень выгодны не только для Азербайджана, но и для России и Ирана, который после снятия международных санкций показывает одни из самых высоких в мире темпов роста экономики», — цитирует специалистов компании interfax.az.

По данным РКК, инфраструктура дороги Баку-Ялама существует с советского времени. Однако, с учетом того, что эта дорога станет частью коридора «Север-Юг» возникла необходимость в повышении ее выносливости и устойчивости, а также в строительстве станций для быстрого и удобного оказания услуг поездам.

«Кроме того, требуется увеличить скорость движения по этой железной дороге. При скорости в среднем 25−35 км/ч грузы будут идти по территории Азербайджана с юга на север около 10 часов. Если инфраструктура позволит поездам ехать со скоростью около 100 км/ч, время транзита по Азербайджану сократится до 2,5 часов», — отмечает РКК.

Согласно прогнозам генерального директора АРКК Ивана Гришагина, предварительные оценки пропускной способности действующих и готовящихся к вводу железнодорожных путей, которые свяжут Россию и Иран показывают, что «они не только окупятся, но и станут важным фактором укрепления экономики двух стран».

«Принятые меры, без сомнения, позволят кратно увеличить товарооборот между нашими странами и выйти и даже превысить прогнозируемые показатели в $10 млрд», — считает Гришагин.

10 января выступая на заседании правительства президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территории Азербайджана проделана вся работа, связанная с транспортным коридором Север-Юг, который должен соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

«Однако мы ожидаем, что по этой дороге будут перевозиться большие объемы грузов. Поэтому функционирующая железная дорога должна быть приведена в лучшее состояние. То есть, должна увеличиться скорость железной дороги. С этой целью нам необходимо проделать работу, связанную с постепенной реконструкцией, ремонтом железной дороги Баку-Ялама и Баку-Астара. В инвестиционной программе на этот год нашел отражение вопрос ремонта, реконструкции железной дороги Баку-Ялама. Мы приступаем к этому. Кроме того, найдет решение вопрос переноса железной дороги Баку-Астара, в частности, ее участка, проходящего рядом с морем. То есть, необходимо подготовить технико-экономическое обоснование. Это будет иметь большое значение и для туризма, потому что значительная часть побережья в настоящее время захвачена железнодорожной инфраструктурой, в то же время по существующей дороге мы не сможем перевозить необходимое количество грузов. Это важный проект», — сказал Алиев.