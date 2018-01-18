Кировск, Ленинградская область, 18 января, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Кировском районе Ленинградской области встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и активистами областных молодежных движений, они вместе посмотрели российский художественный фильм «Рубеж», посвященный событиям на Невском пятачке, сообщает 18 января Life.

Павел Афанасенко, lenobl.ru Владимир Путин на встрече с ветеранами и молодежью в Ленобласти

По сценарию фильма, главный герой, узнав о своих корнях и подвиге своих предков, отправляется в путешествие во времени, где должен не только выжить сам, но и помочь другим.

«На мой взгляд, сделано талантливо, выразительно, доходчиво. Попадает туда, куда хотели попасть — прямо в сердце. В душу. И в этом большая ценность работ подобного рода», — отметил российский лидер.

Общероссийская премьера фильма «Рубеж» запланирована на 22 февраля 2018 года.

Напомним, 18 января в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходят акции, посвященные 75-летию прорыва блокады Ленинграда. В мероприятиях участвуют ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежных организаций, а также жители и гости северной столицы.

Ранее глава государства на Пискаревском мемориальном кладбище почтил память ленинградцев и защитников города, возложив цветы к монументу «Мать-Родина».

После российский лидер посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок», где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень».