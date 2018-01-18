Москва, 18 января, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Общественное обсуждение вопроса регулирования криптовалют в РФ пройдет уже после внесения законопроекта в Госдуму в феврале. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Будет заседать экспертный совет при комитете, там законопроект будет обсуждаться. В феврале законопроект уже точно будет внесен, но вносить его мы будет до обсуждения, а потом внесем и сразу же проведем широкую дискуссию», — рассказал Аксаков.

По его словам, тема регулирования криптовалют и криптоинструментов в РФ достаточно неоднозначна и вызывает много споров и вопросов.

«Это такая тема, по которой трудно прийти к согласию. Поэтому лучше сначала внести законопроект, а потом уже обсуждать поправки ко второму чтению», — считает Аксаков.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в правительстве идет подготовка документа, которые урегулирует использование криптовалют и других цифровых инструментов на территории РФ. При этом, как неоднократно подчеркивали депутаты, речь не идет о легализации биткоинов и других криптовалют без обеспечения. По словам Аксакова, криптоинструменты могут быть, в частности, обеспечены акциями компаний или даже рублями. В таком случае, они могут считаться имуществом и использоваться как платежное средство.