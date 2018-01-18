Москва, 18 января, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Рынок нефти смотрится спокойным 18 января днем. Баррель североморской нефти Brent торгуется по $69,42 (+0,1%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $63,97 (+0,1%), заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ArtseBie Нефть

По ее словам, представленная 17 января статистика от Американского института нефти в целом подтвердила сформированные ранее тенденции на рынке.

«Запасы черного золота просели на 5,1 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 1,78 и 0,6 млн баррелей соответственно», — привела цифры Бодрова.

Сегодня вечером, с опозданием на день из-за нерабочего понедельника (15 января) в Штатах, свет увидят обновленные данные минэнерго США по запасам черного золота и нефтепродуктов.

«Но выраженных реакций в случае совпадения с ожиданиями ждать все-таки не стоит. В среднем, не исключено, что запасы нефти сократились к 12 января на 3 млн баррелей», — полагает эксперт.

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