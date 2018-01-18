Москва, 18 января, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Российский рубль второй день проводит в «боковике» в парах с иностранными валютами. Можно допустить вариант с более менее предметными колебаниями ближе к вечеру 18 января, но днем на площадке очень тихо и спокойно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«Американская валюта стабильна в рамках коридора 56,50−56,85 руб. Эти торговые рамки не самые интересные, но, учитывая конъюнктуру, иных ожидать не приходится», — считает эксперт.

Для активизации покупателей нужно, чтобы «американец» восстановился выше 57,15. Евро/рубль останется в течение суток в диапазоне 69,25−69,85.

«С новостями 18 января довольно туго. Рынок оставил без внимания заявление представителей Центробанка об инфляции на текущий момент в размере 2,3%», — отметила Бодрова.

Внешней информации тоже слишком мало для того, чтобы сформировать из нее сколько-нибудь значимый торговый повод.

«Вчерашний спрос (17 января) на российские ОФЗ уже учтен в ценах, а больше рынку и опереться-то не на что», — полагает эксперт.

Доллар США к середине сессии оценивается в 56,66 руб. (-0,15%). Евро стоит 69,38 руб. (+0,01%). Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 19 января, составляют 56,75 руб. за американскую валюту и 69,25 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 16 и 8 копеек соответственно.

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