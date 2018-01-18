Астана, 18 января, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Иностранные авиаперевозчики уходят из аэропортов Казахстана из-за резкого роста тарифов, что, в свою очередь, связано с отменой регулирования цен на международные рейсы, сообщает 18 января «Казинформ».

Международный аэропорт «Алматы». Казахстан

18 января прошла пресс-конференция с участием международных и казахстанских авиакомпаний, а также представителей Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

В ходе мероприятия было отмечено, что во второй половине 2017 года государство отменило регулирование тарифов в аэропортах, что привело к резкому росту расценок на различные услуги.

В результате две международные авиакомпании отменили рейсы и еще несколько сократили частоту перелетов.

По словам регионального менеджера ИАТА по Средней Азии Джордана Карамалакова, цены на внутреннее авиасообщение продолжают регулироваться по методикам, утвержденным в начале 2000-х годов, что не устраивает многие авиакомпании.

Он добавил, что в конце 2017 года цены на авиатопливо выросли на 20%. Данная ситуация приводит к тому, что компании не могут нормально спланировать свою деятельность.

Некоторые участники отметили, что возник риск сокращения развития международного авиасообщения в аэропорту Астаны и сокращения полетов.

Отметим, в аэропорту Астаны плата за посадку и высадку пассажиров международных авиарейсов увеличилась на 30%, за обеспечение безопасности — на 100%, за базирование самолетов — на 157% и сверхнормативную стоянку самолета — на 188%. Тарифы были увеличены также в других аэропортах Казахстана.

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