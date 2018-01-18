Вашингтон, 18 января, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Россия увеличила объём вложений в государственные облигации США. Согласно данным министерства финансов Соединённых Штатов, в настоящее время РФ занимает 15-е место в списке стран-держателей гособлигаций США.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

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Так, за менее чем за год инвестиции РФ в US Treasuries выросли более чем на 20%. В декабре 2016 года этот показатель составлял $86,1 млрд. а уже в ноябре 2017 года — $105,7 млрд. По сравнению с октябрём 2017 года это на $0,7 млрд больше.

Отметим, что такие крупнейшие держатели американских долговых обязательств как Китай и Япония, в ноябре, напротив, сократили объём вложений в US Treasuries на $12,6 млрд (до $1,177 трлн) и на $9,9 млрд (до $1,084 трлн) соответственно.

Также уменьшили инвестиции в гособлигации США и другие страны, входящие в десятку крупных держателей — Ирландия, Исландия, Бразилия, Люксембург и Тайвань.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года Китай избавился от ценных бумаг Казначейства США после их покупки на $8,4 млрд в октябре того же года. Япония, являющаяся вторым по величине иностранным держателем американских трежерис, также «сбросила» американские ценные бумаги на $9,9 млрд за месяц до $1,0841 трлн.