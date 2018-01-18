Новосибирск, 18 января, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Непрекращающиеся снегопады в Новосибирске затруднили перемещение не только пешеходов и автомобилистов, но и работу скорой помощи — автомобили застревают и во дворах, и на городских дорогах.

Анна Алябьева ИА REGNUM МК Новомарусино, Новосибирск

Напомним, с 16 января Новосибирск накрыли непрекращающиеся снегопады. Специалисты утверждают, что только за один день, 16 января, снегопад побил вековой рекорд — 9 мм суммарных осадков за сутки зафиксировала станция в Советском районе муниципалитета (предыдущий рекорд был в 1919 году — 7,7 мм).

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«Количество буксовок действительно увеличилось. Конечно, стало сложнее ездить, потому что дороги сужены и движение стало более медленным», — цитируют «НГС.Новости» главного врача Новосибирской станции скорой помощи Ирину Большакову.

За вечер 17 января автомобили скорой помощи застряли 13 раз в нескольких районах города. В четверг, 18 января, обстановка продолжает оставаться сложной. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, снегопад, начавшийся 16 января, ненадолго прекратился вечером 17 января, но уже на следующий день осадки возобновились.

По данным мэрии Новосибирска, за минувшие сутки 17−18 января с улично-дорожной сети города было вывезено 15 725 кубометров снега, а на проезжую часть высыпано 1 738 тонн пескосоляной смеси. Работало 589 единиц зимней уборочной техники, в том числе 83 привлеченных самосвала. Всего с 15 по 18 января было вывезено более 45 тыс. кубометров снега.

В то же время синоптики передали экстренное предупреждение — в Новосибирскую область идут сильные морозы. По прогнозу метеорологов в период с 20 по 24 января в Новосибирской области ожидается аномально холодная погода, с минимальными температурами воздуха — 35 и ниже.

Региональное управление МЧС России призвало мобилизовать все силы на предупреждение пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий.