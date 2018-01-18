Москва, 18 января, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев 17 января заявил, что в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража в 2018 году компания будет закупать топливо у российского «Газпрома». Однако как российских, так и украинских пользователей социальных сетей эта новость, мягко говоря, не обрадовала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Многие российские пользователи посчитали такое решение абсурдным, ведь ранее Украина называла Россию агрессором и хотела разорвать дипломатические отношения.

«Получается, власть Украины, оплачивая этот газ, сама финансирует бюджет «агрессора» (РФ), который по данным этой же власти коварно и жестоко убивает солдат ВСУ на Донбассе», — пишет во «ВКонтакте» Максим С.

«А как же «страна-агрессор», «война с Россией» и прочие мантры?» — задается вопросом в своем Twitter главный редактор проекта PolitRussia.ru Руслан Осташко.

В соцсетях также бытует мнение, что украинское правительство назовет такое решение «победой над агрессором».

«Щас громадянам объявят очередную перемогу: «Россия пошла на попятную, предложила Украине адекватную цену за газ». Или «Стокгольмский арбитраж обязал Россию продавать Украине газ по справедливой цене!» Что-нибудь вроде этого», — считают администраторы группы во «ВКонтакте» «Констаха — экстрим сити. Константиновка».

«Ждите уже завтра выступления украинских политиков о том, что, на самом деле, это несомненная победа над агрессором и то, что для Украины это даже лучше, чем было раньше!» — придерживается похожего мнения Георгий.

Многие пользователи также вспомнили недавнее заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна соскочила с российского «газового крючка» и объявляет год «энергетической независимости».

«Остаточне прощавай» уже не в тренде, новый тренд «Здравстуйте, це знову ми», — прокомментировал пользователь Во///дь™.

При этом некоторые пользователи увидели в этом решении шанс улучшить отношения между Россией и Украиной.

«Это шанс сбавить градус напряженности отношений», — считает Дамир М.

Однако часть украинских пользователей придерживается противоположного мнения.

«Это уже полная сдача Украины. Меня аж трусит от ненависти», — прокомментировал Артем А.

«Пётр Алексеевич, а зачем тогда газ покупать у России, если она хочет нас уничтожить?!» — пишет пользователь Saimon Sucre.

«Зачем давать деньги оккупанту?» — прокомментировала Жанетта К.

При этом многие пользователи отмечают, что покупать газ у «врага» — неправильно, и нужно либо пересмотреть характер отношений, либо отказаться от решения закупать топливо у России.

«Зачем вообще вся эта возня с признанием страной-агрессором, террористическими организациями, оккупированными территориями? Просто уже открыто назовите их важными торговыми партнерами», — считает пользователь Луганьский.

«У нас не понимают, как можно воевать и одновременно покупать у врага газ. А весь мир, похоже, этому не удивляется. Но ситуация же дикая. Невероятное лицемерие», — пишет пользователь Katyun.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в 2018 году компания возобновит закупки российского газа в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов. Он отметил, что цена «Газпрома» очень привлекательна.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил, что возобновить продажу газа Украине будет возможно только в обмен на выполнение ею Минских соглашений.

Напомним, 22 декабря Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить в пользу «Газпрома» более $2 млрд и покупать российский газ по согласованной цене в объеме не менее 5 млрд кубометров в год. Президент Украины Петр Порошенко дважды прокомментировал это решение. Сначала он заявил, что Украина будет покупать газ у России при условии, что он «будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный». Затем Порошенко провозгласил год «энергетической независимости Украины», объяснив это тем, что страна соскочила с российского «газового крючка» благодаря решению Стокгольмского арбитража.

Как ранее сообщалось, с конца 2015 года «Нафтогаз» не осуществлял прямые закупки газа в России, а закупал тот же российский газ по реверсу у европейских трейдеров, только в этом случае голубое топливо обходилось для Украины дороже.