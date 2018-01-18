Актюбинск (Актобе), Казахстан, 18 января, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Причиной пожара в автобусе в Казахстане, жертвами которого стали более 50 человек, могло стать возгорание проводки. Об этом, как передает издание NUR. kz, сообщает областное управление Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

Скриншот видео YouTube пользователя Мобильный репортер official Горящий автобус

«Предварительной причиной пожара (…) стало замыкание проводки, что тут же вызвало панику, — передает вещатель. — Также выяснилось, что автобус был перегружен».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января в Казахстане в результате возгорания пассажирского автобуса погибли более 50 человек. ЧП произошло на 1068 км трассы Самара-Чимкент (Шымкент) в Иргизском районе (Актюбинская область).

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