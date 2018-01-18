Село Калыбай, Казахстан, 18 января, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Причиной пожара в автобусе в Казахстане, жерствами которого стали 52 человека, могло стать возгорание проводки, сообщает издание NUR.kz со ссылкой на областное управление департамента по ЧС.

Скриншот видео YouTube пользователя Мобильный репортер official Горящий автобус

Произошло это в момент движения автобуса. По предварительным данным, причиной большого количества жертв стал перегруз автобуса и паника, которая началась при пожаре.

В автобусе находилось 57 человек — 55 пассажиров и двое водителей. В областном департаменте по ЧС также заявили, что все погибшие — граждане Узбекистана.

В автобусе не было пассажиров — граждан Казахстана и России. На место аварии из Алма-Аты уже выехал консул Узбекистана.

Из автобуса марки «Икарус» смогли выбраться пять человек, их госпитализировали в ЦРБ Казахстана. Медики оценивают состояние выживших как стабильное, у них легкие ожоги. Среди выживших — оба водителя, граждане Казахстана.

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На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы, спасатели извлекают тела погибших. Уточняется, что автобус ехал по трассе Самара — Чимкент из Узбекистана в Россию.

Что касается версии о поджоге или взрыве, то в комитете по ЧС на этот вопрос не ответили. Там заявили, что пока не рассматриваются никакие версии.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Казахстана организован оперативный штаб, развернута горячая линия психологической помощи. В целом в Казахстане растет число ДТП, в основном с участием легковых автомобилей.

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По итогам 2015 года в республике зафиксировано свыше 17 тыс. ДТП, в которых пострадали более 24 тыс. человек. Более 27 тыс. водителей подверглись административным штрафам за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Самое большое количество ДТП в Казахстане происходит в Алма-Ате, не менее трети от общего числа за год. По статистике, чаще всего в казахстанских ДТП страдают пешеходы (аварии вследствие наезда). Однако, происходят аварии и с пассажирским транспортом.

Так, 13 января на трассе в Карагандинской области перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 17 человек. Пострадавших не было. Причиной аварии стали метель и буран.