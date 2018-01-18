Минск, 18 января, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, в Минском городском суде проходит новое судебное заседание по делу Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, белорусских публицистов ИА REGNUM и других российских СМИ. 21-й по счёту день рассмотрения уголовного дела начался с допроса государственного эксперта Алеси Андреевой, многие вопросы одного из подсудимых судья просто снимает.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Судья Игорь Любовицкий продолжает, как и вчера, снимать множество содержательных вопросов Сергея Шиптенко. Например, не даёт возможности судья выяснить у Андреевой, знакома ли она с перечнем запрещенных в Белоруссии изданий. Также, например, когда эксперт заявила, что автор использует «рационально-логическое обоснование» как прием манипулирования, а Шиптенко попытался выяснить, как именно можно применять рациональную логику как средство манипуляции, судья снял этот вопрос.

Несмотря на то, что в «экспертном» заключении речь идёт о негативном восприятии текстов аудиторией, судья подсчитал, что вопрос Шиптенко о том, как эксперты исследовали реакцию населения России на материал Артура Григорьева (псевдоним на EADaily, который приписывается публицисту), и почему именно реакцию в РФ, не относится к делу.

В ходе допроса Андреевой адвокат Шиптенко Мария Игнатенко попросила зафиксировать в протоколе, что свидетель обвинения стала уходить от ответов на вопросы, молчать, поскольку чувствует поддержку судьи. Произошло это после того, как Алеся Андреева стала отвечать вопросом на вопрос на попытку публициста выяснить, обращались ли эксперты к каким-либо организациям в сфере истории, в архивы, относя символику коллаборационистов к национальным символам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд над белорусскими публицистами, авторами ИА REGNUM, которые выступали с критикой белорусских властей за дистанцирование от России и поддержку русофобских позиций, критиковали рост популярности агрессивного национализма, начался 18 декабря 2017 года. Это произошло спустя год после того, как журналистов задержали по обвинению в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Юрию Павловцу и Сергею Шиптенко вменяют еще и якобы «незаконное ведение» предпринимательской деятельности, под чем понимается, что публицисты могли получать гонорары за свои статьи. Авторам грозит в целом до 12 лет лишения свободы.

Напомним также, что большую часть предыдущего судебного заседания, которое состоялось 17 января, проходил допрос госэксперта Аллы Кирдун, которая в числе других проводила экспертизу текстов. Её выступление запомнилось тем, что судья снимал множество содержательных к ней вопросов защиты и самих подсудимых; «гримасничаньем» свидетеля обвинения, что адвокаты попросили внести в протокол; тем, что следствие внесло в обвинение не содержательную часть заключения; а также тем, что Кирдун не смогла ответить на многие вопросы.

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