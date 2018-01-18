Москва, 18 января, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Бездоказательными назвали в Совфеде обвинения президента США Дональда Трампа в неоказании Россией помощи Корейскому полуострову, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы

Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что Россия не оказывает никакой помощи в разрешении конфликта с Северной Кореей.

«Понятно, что эти бездоказательные обвинения, мягко говоря, не улучшают российско-американские отношения», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Нельзя не видеть, что удар наносится, прежде всего, по диалогу Южной Кореи и КНДР, который находится в самом зародыше, отметил сенатор.

«Видимо, в США пришли к выводу, что костер конфликта на Корейском полуострове может потихоньку затихать, и решили, так сказать, превентивно полить его бензином. И это в преддверии Олимпийских игр. Очень недальновидное и крайне опасное занятие», — указал он.

По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин мог многое сделать для того, чтобы помешать улучшению отношений Москвы и Вашингтона. «Но, к сожалению, у нас не очень тесные отношения с Россией, и в некоторых случаях бывает, что то, что Китай забирает, Россия дает. Таким образом, чистый результат не так хорош, каким он мог бы быть», — добавил президент США.