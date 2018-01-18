Санкт-Петербург, 18 января, 2018, 10:51 — ИА Регнум. К отмечаемому сегодня, 18 января, 75-летию прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге издали сборник документов «Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Совета. Записи обсуждений, замечаний к проектам, решения. Ноябрь 1941 — декабрь 1942 гг.».

Пресс-служба Президентской библиотеки В районе прорыва блокады Ленинграда

Сборник включает 115 архивных документов с научными комментариями. Издание подготовили сотрудники СПб ГКУ «Центральный государственный архив Санкт-Петербурга» совместно с учеными Санкт-Петербургского института истории РАН. Сборник издан на средства городского бюджета.

В сборнике впервые представлена полная картина деятельности Ленгорисполкома за 14 блокадных месяцев. Многие документы публикуются впервые, поскольку до недавнего времени они были засекречены, отмечают в Смольном.

Презентация уникального издания состоялась в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга при участии губернатора Георгия Полтавченко. Он отметил, что книга дает представление о том, как управлялся город в самые тяжелые блокадные месяцы.

«Во главу угла была поставлена не политика, а человек. Все решения принимались ради жителей города, его защитников. На заседаниях в горисполкоме говорили о вещах обыденных — о подготовке к зиме, состоянии кладбищ, об очистке трамвайных путей, детских домах, столовых, о банях и прачечных, об уборке урожая. Каждый вопрос напрямую был связан с жизнью человека в тяжелейших условиях», — сказал Полтавченко.

Губернатор считает, что публикацию архивных материалов, связанных с блокадой, надо продолжить и выпускать подобные сборники к памятным датам.

Напомним, что через год, 27 января 2019 года, будет широко отмечаться 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

Тем временем к Дню прорыва блокады Президентская библиотека в Санкт-Петербурге напомнила, что на ее портале и в фонде пользователи могут ознакомиться с военными номерами газет «Смена», «На страже Родины», отдельными выпусками партизанских изданий, листовками и плакатами времён блокады. Документы собраны в электронной коллекции «Оборона и блокада Ленинграда».

«В настоящее время в фонде Президентской библиотеки представлено более 171 000 электронных копий выпусков периодических изданий, среди них — более 45 000 выпусков журналов 871 наименования и более 126 000 выпусков газет 282 наименований, — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе библиотеки. — С ними можно ознакомиться в <…> электронной коллекции «Отечественная периодика в фонде Президентской библиотеки».

Президентская библиотека продолжает оцифровку периодических изданий, отражающих историю Великой Отечественной войны.

Напомним, 75 лет назад, 18 января 1943 года, советскими войсками была прорвана блокада Ленинграда. Прорыв блокады стал результатом операции «Искра», которую осуществили войска Ленинградского и Волховского фронтов, соединившиеся южнее Ладожского озера. Для полной ликвидации блокады потребовался еще год.