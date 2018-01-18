На «салатовой» ветке московского метро восстановили движение после сбоя
Москва, 18 января, 2018, 10:14 — ИА Регнум. На южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро утром 18 января поезда ходили с увеличенными интервалами, сообщается на странице подземки в Twitter.
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В настоящее время движение поездов введено в график. Что стало причиной, приведшей к сбою движения, не сообщается.
Напомним, 11 января на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии интервалы движения поездов также были на некоторое время увеличены по техническим причинам.
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