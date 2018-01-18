Москва, 18 января, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Давление на рубль постепенно усиливается — 17 января доллар пытался прорваться к отметке 57 рублей, добравшись до шестидневных максимумов в районе 56,90 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Впрочем, к концу торгов пара растеряла львиную долю очков и закрылась с повышением в пределах 0,3%. Несмотря на то, что российская валюта упорно сопротивляется поползновениям «американца», плавное отступление свидетельствует о нарастающих рисках коррекции», — полагает эксперт.

Пока доллар не обрел ощутимую поддержку и продолжает двигаться в основном за счет технических факторов, серьезной угрозы для рубля нет. Но как только на рынке появятся фактические драйверы, мы можем увидеть внушительный откат, если не придет помощь со стороны нефтяного рынка.

«Что касается сырьевого фактора, здесь многое зависит от того, как игроки расценивают психологический барьер — как предел роста на данном этапе или же в качестве ближайшего ориентира на пути к новым вершинам», — отметил Ковалев.

Направить Brent в ближайшие дни, помимо данных минэнерго США по запасам, смогут известия с заседания технического комитета ОПЕК. И с этого фронта могут поступить бычьи сигналы. Накануне министр нефти Кувейта успокоил рынки, дав понять, что 21 января экспортеры не станут обсуждать выход из сделки.

«Таким образом, при текущих позициях доллара и стабильной нефти российская валюта продолжит сопротивляться понижательным рискам при поддержке налогового периода, который сейчас частично нивелирует эффект от интервенций Минфина РФ», — считает эксперт.

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