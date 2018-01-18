Бангкок, 18 января, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В Таиланде неизвестные ограбили пару из России: они заставили граждан РФ перевести биткоинов на сумму $100 тыс., пишет 18 января газета The Nation.

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По данным издания, российские граждане обратились в полицию 18 января, а инцидент произошел 15 января. При этом пострадавшие заявили, что грабители также были гражданами РФ.

Со слов ограбленных, неизвестные вломились в их квартиру на острове Пхукет и удерживали несколько часов с требованием перевести средства на сторонний счет. Потерпевшие перевели им сбережения в биткоинах на сумму, эквивалентную $100 тыс.

Также у пары украли три ноутбука и дорогой смартфон. Сигнал украденного телефона уже засекла полиция, он находится в Малайзии.

В полиции полагают, что грабители могли выслеживать российских граждан, зная о наличии у них сбережений в криптовалюте.