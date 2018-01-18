Вильнюс, 18 января, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Германия передала Литве оригинал важнейшего исторического документа — Акта о восстановлении независимости, передает телеканал Euronews. Он был подписан сто лет назад, в феврале 1918 года, когда «территория Литвы еще была оккупирована Германией. Подразумевалось восстановление независимости, утраченной после раздела Речи Посполитой в конце XVIII века».

Граффити в Вильнюсе

Документ считался утерянным, но в марте прошлого года его отыскали в дипломатическом архиве немецкого МИДа. В феврале Литва будет отмечать столетие независимости, и в преддверии праздника в Берлине решили одолжить документ Вильнюсу. О передаче в собственность речь не идет — этому препятствуют принципы работы Федерального архива Германии, передает телеканал.

Со своей стороны напомним, что в начале 1918 года Германская империя оказывала давление на сторонников литовской независимости с целью создания союза, где Литве была уготована подчиненная роль. Реакция на известие о восстановлении независимой Литвы была очень сдержанной. Публикация акта была запрещена властями Германии, текст резолюции печатался и распространялся подпольно. Ситуация изменилась только после того, как осенью 1918 года Германская империя проиграла Первую мировую войну.

С 31 декабря 1918 года на 1 января 1919 года город Вильно был занят польскими отделами Виленской Самообороны. Во время советско-польской войны в результате контрнаступления Красной армии поляки вынуждены были оставить Вильно и Виленщину. 12 июля 1920 года Советская Россия заключила соглашение с Литвой, согласно которому Виленский край передавался литовцам. Однако 9 октября Вильно заняли польские военные под командованием генерала Люциана Желиговского, который позже провозгласил создание подчиненной полякам Срединной Литвы.