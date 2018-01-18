Москва, 18 января, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Российские граждане стали чаще выезжать на отдых за рубеж. Так, выездной турпоток в 2017 году вырос на 20% и составил 38 миллионов поездок, сообщили в Ростуризме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил, «очень важно, что выездной турпоток приблизился практически к уровню 2014 года — 42 миллиона поездок.

По его словам, в новогодние праздники россияне отправлялись за рубеж и выбирали при этом Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты, Вьетнам, Индию, Израиль, другие страны.

В целом за последние 17 лет российские граждане стали выезжать на отдых за рубеж чаще в два раза. Так, в 2017 году было совершено 38 миллионов поездок против 21 миллиона в 2000 году.

Читайте также: Внутренний турпоток в 2017 году вырос на 3% — Ростуризм

Как сообщало ИА REGNUM, внутренний турпоток в 2017 году вырос на 3% и превысил 56,5 миллиона поездок. Это на 34% больше показателя 2014 года, на 75% больше показателя 2013 года.

Читайте также: В 2017 году Москву посетили 21,5 млн туристов — Ростуризм