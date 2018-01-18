Москва, 18 января, 2018, 07:46 — ИА Регнум. В 2017 году Москва приняла 21,5 миллиона туристов. Рост по сравнению с 2014 годом составил на 31%, сообщили в Ростуризме.

Туристы. Красная Площадь. Москва

За прошедший год Краснодарский край посетили 16 млн туристов (+16% к 2014 году), Санкт-Петербург — 7,5 млн человек (+19%), Татарию — 3,1 млн туристов (+24%), Крым — 5,4 млн человек (+35%), Чечню — 130 тыс. туристов (+249%к 2014 году).

По словам руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, рост объёмов внутреннего туризма придал мощный импульс развитию гостиничного бизнеса в России.

Так, в 2017 году количество гостиниц и отелей в России выросло на 7% по сравнению с 2016 годом, а по сравнению с 2000 годом выросла на 357%, то есть в 2000 году в РФ насчитывалось 4200 гостиниц, в настоящее время — 15 тысяч.

В новогодние праздники по всей стране было организовано более 14 тысяч тематических событийных мероприятий, в том числе и для семейного отдыха с детьми.

«Несмотря на санкции и антипропаганду РФ за рубежом, отмечается всплеск интереса к России со стороны иностранных туристов», — сказал Сафонов.

По данным Всемирной туристской организации, Россия вошла в пятёрку самых популярных направлений по числу запросов в интернете, добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростуризма, внутренний турпоток в 2017 году вырос на 3% и превысил 56,5 миллиона поездок. Это на 34% больше показателя 2014 года и на 75% больше показателя 2013 года.

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