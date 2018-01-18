Лондон, 18 января, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил о возможных манипуляциях с допингом британских спортсменов. Об этом заявил режиссер фильма о допинге в российском спорте Брайан Фогель, сообщает ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

По его словам, Родченков назвал несколько фамилий. Однако, говорить, какие конкретно, Фогель не стал, сказав, что это «не мое дело».

Кроме того, добавил режиссер фильма «Икар», Родченков обрушился с критикой на систему допинг-тестов, которая была на летних Олимпийских играх 2012 года. В частности, там был беспорядок в лаборатории.

«Он сказал мне, что тестирование на Олимпиаде в Лондоне было, по его мнению, худшим, которое он когда-либо видел на Играх», — сказал Фогель, пояснив, что лично он считает справедливым предположение, что «в этом скандале замешаны далеко не только российские спортсмены».

В Британском антидопинговом агентстве (UKAD) прокомментировали слова Фогеля, заявив, что будут рады, если сведения об употреблявших допинг спортсменах будут переданы UKAD. В целом, пояснили в агентстве, тестирование на ОИ-2012 проводилось под контролем WADA, а лаборатория UKAD соответствует стандартам WADA.

Ранее фильм Фогеля, главным действующим лицом которого был экс-глава московской антидопинговой лаборатории Родченков, был выдвинут на премию Гильдии режиссеров США в категориии «документальный фильм». Также «показания» Родченкова стали основой расследования газеты The New York Times, в котором говорилось, что в России перед зимней Олимпиадой 2014 года в Сочи была разработана специальная «допинговая программа» с участием нескольких десятков спортсменов, которую поддерживало государство.

Россия неоднократно на всех уровнях заявляла, что в стране никогда не было, нет и никогда не будет государственной системы поддержки допинга. Позже глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен, выпустивший два доклада о якобы системе госдопинга, признал, что в России такой системы нет.

В отношении Родченкова ранее СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Родченков заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.