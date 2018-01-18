Шэньчжэнь, Китай, 18 января, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Американский хайтек-гигант Google открыл офис в Шэньчжэне в провинции Гуандун на юге Китая спустя месяц после создания своей первой лаборатории по разработке искусственного интеллекта в Китае, сообщает 18 января газета «Жэньминь жибао».

Robert Scoble Логотип Google

Будучи расположенным в Шэньчжэне, который граничит с Гонконгом и известен, как мировой центр аппаратного обеспечения, новый офис предоставит помощь персоналу Google в вопросе коммуникации с местными клиентами.

Корпорация Google наращивает наём на работу китайских инженеров для разработки новых продуктов, а Шэньчжэнь обладает всеми для этого необходимыми возможностями, отмечает издание.

Шэньчжэнь также является родиной корпорации Tencent, являющийся одно из трех ведущих интернет-компаний в Китае и Huawei — ведущей компанией в сфере телекоммуникаций. Таким образом, Шэньчжэнь по праву прозван газетой Financial Times «азиатской Кремниевой долиной».

Как сообщало ИА REGNUM, компания Google займется развитием технологии искусственного интеллекта в Китае, создав первый во всей Азии специализированный центр.

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