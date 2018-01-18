Белград, 18 января, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Частные денежные переводы гражданам Сербии от родственников и друзей из-за рубежа в 2017 году превысили общий объём прямых иностранных инвестиций в страну, сообщает белградская газета «Политика».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Согласно данным Национального банка Сербии, только за десять месяцев минувшего года адресные переводы частным лицам в Сербию превысили 2,4 млрд евро, что на 7,5% больше чем за аналогичный период 2016 года.

«Судя по десятимесячному притоку, общая сумма средств в иностранной валюте, которые наши люди пересылали своим близким в стране, а также пенсий и пособий по инвалидности репатриантам из-за рубежа в 2017 году превысила 2,8 млрд евро», — отмечает издание.

Исходя из данных, что средства получали порядка 800 тысяч граждан Сербии, на каждого получателя в минувшем году пришлось в среднем около 3500 евро, или около 400 евро на душу населения.

Как отмечается, данная сумма превышает объём прямых иностранных инвестиций в экономику Сербии даже при том, что в 2017 году они увеличились более чем на 20%. Согласно официальным данным, за период с января по ноябрь 2017 года иностранные инвестиции в страну составили 2,12 млрд евро.

При этом эксперты отмечают, что реальный объём средств, которые поступают сербам из-за рубежа, значительно выше того, что фиксирует Национальный банк Сербии, так как в данные официальной статистики попадают только операции, осуществляемые через расчётные счета банков, и быстрые денежные переводы, все прочие пути поступления средств не отслеживаются.