Пекин, 18 января, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Китай избавился от ценных бумаг Казначейства США в ноябре 2017 года после их покупки на $8,4 млрд в октябре того же года, сообщает 18 января Китайское агентство «Синьхуа».

Ценная бумага Казначейства США

Китай сократил объем ценных бумаг Казначейства США на $12,6 млрд до $1,1766 трлн в ноябре завершившегося 2017 года.

Япония, являющаяся вторым по величине иностранным держателем американских трежерис, также «сбросила» американские ценные бумаги на $9,9 млрд за месяц до $1,0841 трлн. Таким образом, Япония сокращает объемы американских ценных бумаг, находящихся у нее на руках уже четвертый месяц подряд.

Стоит отметить, что к концу ноября 2017 году общий объем ценных бумаг казначейства США, находящийся на руках иностранных акторов, упал до $6,3431 трлн с октябрьских $6,3495 трлн.

Напомним, что 11 января власти Китая опровергли информацию о планах Поднебесной сократить выкуп гособлигаций США или полностью отказаться от них, источником которой стало агентство Bloomberg.