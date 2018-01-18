Сямэнь, Китай, 18 января, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Китай и Израиль запустили «инкубационный центр» для продвижения технологического сотрудничества в городе Сямэнь на востоке Поднебесной, сообщает 17 января китайское агентство «Синьхуа».

James Yu Сямэнь

Расположенный в сямэньском Software Park, центр будет посвящён предоставлению услуг китайским компаниям, находящимся на острие технологического сотрудничества с Израилем в области инновационных проектов.

Центр выстроил отношения с более чем 200 хай-тек компаниями, исследовательскими институтами и инкубаторами Израиля в сферах искусственного интеллекта, здравоохранения, зеленой энергетики, заявил председатель организации Innovation Connect (Xiamen) Technology, являющейся оператором центра Цзян Баоци.

Компании из двух стран выразили интерес в сотне проектах, затрагивающих широкий спектр направлений, включая генетические тесты, умные города и анализ огромных массивов данных, отметил генеральный директор Innovation Connect Габриэль Симонс.

Напомним, что Китай и Израиль ведут активное сотрудничество по множеству направлений, включая экономику и науку. Так, в начале декабря 2017 года в Израиле прошел третий раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли между двумя странами.