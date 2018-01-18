Вашингтон, 18 января, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Продолжение подготовки Пентагоном местных сил безопасности в Сирии не является созданием новой «армии» или пограничных сил, сообщили в пресс-службе американского оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Роль США

«Обучение предназначено для повышения безопасности перемещенных лиц, возвращающихся в покинутые общины. Также важно, чтобы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могла появиться в освобожденных и неконтролируемых районах. Это не новая «армия» и не «пограничная» сила», — сообщили в Пентагоне.

Уточняется, что целью этой подготовки является обеспечение ликвидации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также «содействие усилиям по стабилизации и поддержке женевского процесса под руководством ООН».

«Эти силы безопасности нужны, чтобы не позволять боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежать из Сирии, а также чтобы увеличить местную безопасность в освобожденных районах, — уточнили в Пентагоне. — Эти силы будут защищать местное население и помогут предотвратить новые атак ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против США и их союзников и партнеров в ожидании долгосрочного политического решения сирийской гражданской войны в Женеве».

В Пентагоне настаивают на том, что в Сирии продолжается «военная кампания против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», серьезные боевые действия продолжаются в долине реки Евфрат.

Напомним, представители США заявили, что на сирийско-турецкой границе будут созданы силы безопасности для противодействия террористам группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом уточнялось, что основу этих сил составит курдское ополчение, контролирующее город Африн (провинция Алеппо, Сирия).

Это спровоцировало Анкару на создание на границе с Сирией группировки войск, готовых войти на сирийскую территорию. Турция отреагировала так потому, что укрепление сил курдов опасно для ее территориальной целостности.

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17 января Al Jazeera сообщил: представитель американских вооруженных сил заявил об отказе Вашингтона от дальнейшей поддержки курдов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не уйдут из Сирии даже после уничтожения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).