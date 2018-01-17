Вашингтон, 18 января, 2018, 02:02 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин обладает большими геополитическом возможностями, однако Москва так и «не помогла» США решить проблему Северной Кореи, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

В ходе 53-минутного интервью 17 января Трамп, комментируя нынешний уровень российско-американских отношений, заявил:

«Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, что делает Китай, обесценивается Россией. Иными словами, Россия компенсирует часть того, что делает Китай».

Трамп напомнил, что Китай и Россия согласились на санкции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи. По его оценке, Северная Корея остается главной глобальной проблемой, стоящей перед Вашингтоном в 2018 году.

Что касается идеи встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, Трамп отказался от нее: переговоры вряд ли принесли бы пользу. До сих пор от подобных переговоров не было толку.

Американский президент заявил, что в этой проблеме вина лежит, в частности, на предшественниках Трампа — Билле Клинтоне, Джордже Буше и Бараке Обаме. Ни один из них не смог разрешить кризис.

«Я думаю, они все поняли, что им придется оставить его президенту, который набрал самое высокое на тестах», — заявил Трамп, намекая на хороший результат медосмотра.

Касаясь темы отношений с Россией, президент США заявил, что от Путина многое зависит в мире.

«Он может многое сделать. Но, к сожалению, у нас нет хороших отношений с Россией», — сказал Трамп.

Он пояснил, что Россия влияет и на Китай. В итоге получается совсем не тот результат, которого бы хотел Вашингтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И заявил, что настало время проверить искренность каждой из сторон северокорейского конфликта.

«Международное сообщество широко раскрытыми глазами наблюдает за тем, кто желает мирного разрешения кризиса на полуострове, а кто сыграет роль разрушителя, стремящегося вернуться к напряженности», — заявил Ван И.