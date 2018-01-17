Вашингтон, 17 января, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил власти Российской Федерации в том, что они якобы помогают Корейской Народно-Демократической Республике «обходить» международные санкции. Об этом сегодня, 17 января, сообщает Reuters.

Трамп обвиняет

«Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. Нам помогает Китай, но то, что делает Китай, обесценивает Россия», — заявил американский президент.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на некие источники сообщало, что российские танкеры якобы не менее трёх раз поставляли топливо в Северную Корею в нарушение международных санкций, введённых по линии Совета Безопасности ООН.

Стоит отметить, что ни Reuters, ни Трамп не предоставляют каких-либо доказательств того, что российские власти действительно нарушали режим международных санкций против КНДР. В свете того, что американские СМИ и американские официальные лица постоянно врут о России и придумывают нелепые обвинения в адрес Москвы, нынешние обвинения Трампа укладываются в общий политический тренд, которому Запад следует в отношении России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США смогли протащить через Совет Безопасности ООН ужесточение режима международных санкций против КНДР после того, как Пхеньян запустил очередную баллистическую ракету.

Санкции предусматривают практически полный запрет на поставку энергоносителей в Северную Корею, а также высылку всех северокорейских трудовых мигрантов из всех стран мира в течение ближайших двух лет.

Постоянный представитель США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли неоднократно призывала все страны мира порвать с КНДР любые отношения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Хейли, сказал, что на самом деле нужно сосредоточиться на поиске решения проблемы, а не душить северокорейский народ санкциями.