Лондон, 17 января, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Палата общин парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект о выходе Соединённого королевства из Европейского союза. Об этом сегодня, 17 января, сообщает AFP.

Brexit

Теперь законопроект о Brexit поступает на рассмотрение Палаты лордов британского парламента.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединённое королевства обязательно выйдет из Евросоюза и ни в коем случае не передумает этого делать.

Также Мэй подтвердила, что с евробюрократами было достигнуто джентльменское соглашение, согласно которому, сумма отступных, которые заплатит Великобритания в пользу ЕС после выхода, составит от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов.

Выход Великобритании из ЕС должен формально осуществиться 29 марта 2019 года.