Берлин, 17 января, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Конец 2017 года и первая половина января 2018 в Узбекистане прошли под флагом реформ и принятия практических решений администрацией президента Шавката Мирзиёева. Оценить масштаб происходящего попытался узбекский информационно-аналитический ресурс anhor. uz, выпустивший к началу года перечень, в который вошли 49 новшеств в различных сферах. Об этом сегодня, 17 января, сообщает немецкое СМИ Deutsche Welle.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Возвращение блудных денег

Оживить экономику президент Узбекистана попытается за счет возвращения в страну денежных средств из-за рубежа, сообщает координатор евразийской объединенной экспертной сети Jeen Наталья Харитонова. Шавкат Мирзиёев уже призвал соотечественников, хранящих средства за границей, перевести их в Узбекистан и вкладывать в «строительство заводов и создание кластеров». При этом глава Узбекистана заверил, что проверять счета людей, хранящих сбережения в узбекских банках, он лично не позволит.

Судя по различным данным, банковская система Узбекистана в течение прошлого года действительно испытала заметный приток капитала. 22 декабря в своей речи, обращенной к парламенту, президент Мирзиёев процитировал слова Черчилля о том, что бизнес — не дойная корова, а ломовая лошадь, везущая тяжелую повозку. И сейчас Ташкент взял курс на реальную экономическую либерализацию, а также восстановление ряда отраслей промышленности, таких как вагоно‑ и авиастроение, оборонная промышленность и металлургия, которые при Исламе Каримове пришли в упадок, полагает Наталья.

Политическая перестановка

Следующим новшеством стала жесткая кадровая чистка в Минфине. «Из почти 3 тысяч сотрудников были уволены более 650, включая тех, кого еще совсем недавно считали непотопляемыми», — отмечает Наталья Харитонова. Кадровые перестановки коснулись и силовых структур. «Дважды менялись руководители МВД. В Ташкенте в кулуарах говорят об отставках нескольких генералов из Службы национальной безопасности и Службы охраны президента. Сообщается об увольнении двух замминистра обороны, семьдесят шесть высших офицеров уволены или понижены в должностях», — сообщает эксперт.

Еще одним важным аспектом Харитонова считает новую военную доктрину страны. Документ, подписанный главой государства 9 января, в целом продолжает курс на неучастие узбекских военных в зарубежных операциях и неразмещение на территории страны иностранных баз, однако он также содержит и оговорку о том, что с учетом конкретной ситуации его положения могут быть пересмотрены.

Напомним, что в октябре 2017 года, впервые за 20 лет, на узбекском полигоне Фориш прошли совместные с Россией учения. Кроме того, в 2018 году Россия будет поставлять Узбекистану транспортно-боевые вертолеты Ми-35.

Между «верхами и низами»

В новом году изменится также и стиль общения чиновников с населением и прессой. Дабы имплементировать в систему управления механизмы обратной связи между «верхами и низами» общества, отныне чиновники высокого уровня должны будут освещать важные шаги госорганов в ходе пресс-конференций для СМИ в открытом режиме и отвечать на все вопросы журналистов. Первая такая пресс-конференция состоялась 12 января, с прямой трансляцией по узбекскому ТВ.

Среди рядовых граждан эти новации были встречены в целом позитивно, отмечает Наталья Харитонова. «У активного реформаторства есть негативные стороны, но, в силу непривычного и нового для населения открытого стиля Шавката Мирзиёева, нужно признать — если до обращения к парламенту он был президентом, то после него стал лидером нации», — приводит мнение эксперта Deutsche Welle.