В Узбекистане бесплатно поставят счетчики газа и электроэнергии
Ташкент, 17 января, 2018, 19:07 — ИА Регнум. В Узбекистане счетчики электроэнергии и газа будут устанавливаться, обслуживаться и поверяться за счет государства, сообщает 16 января Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление правительства республики.
Согласно новым правилам, счетчики электрической энергии будут покупаться, устанавливаться, опломбироваться, поверяться и обслуживаться за счет территориальных сетевых организаций. Весь цикл для газовых счетчиков выполнят газоснабжающие организации.
Деньги на реализацию масштабного проекта будут выделены за счет Азиатского, Всемирного и Исламского банков развития. Общая стоимость проекта в области электроснабжения составляет $800 млн и в области газоснабжения — $800—900 млн.
По всей стране планируется установить 6 млн счётчиков электроэнергии и 3 млн счётчиков газа.
Как сообщало ИА REGNUM, Азиатский банк развития выделил Узбекистану $300 млн на введение системы автоматизированного учета электроэнергии еще 18 сентября 2015 года. Проект предполагал установку 3,1 млн умных счётчика в пяти регионах. Входят ли вышеуказанные средства в данную программу, издание не поясняет.
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12 октября 2015 года сообщалось, что до 2021 года Узбекистан запланировал внедрить по всей стране автоматизированную систему коммерческого учета газа.
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