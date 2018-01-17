Ташкент, 17 января, 2018, 19:07 — ИА Регнум. В Узбекистане счетчики электроэнергии и газа будут устанавливаться, обслуживаться и поверяться за счет государства, сообщает 16 января Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление правительства республики.

Schekinov Alexey Victorovich Бытовой счетчик газа

Согласно новым правилам, счетчики электрической энергии будут покупаться, устанавливаться, опломбироваться, поверяться и обслуживаться за счет территориальных сетевых организаций. Весь цикл для газовых счетчиков выполнят газоснабжающие организации.

Деньги на реализацию масштабного проекта будут выделены за счет Азиатского, Всемирного и Исламского банков развития. Общая стоимость проекта в области электроснабжения составляет $800 млн и в области газоснабжения — $800—900 млн.

По всей стране планируется установить 6 млн счётчиков электроэнергии и 3 млн счётчиков газа.

Как сообщало ИА REGNUM, Азиатский банк развития выделил Узбекистану $300 млн на введение системы автоматизированного учета электроэнергии еще 18 сентября 2015 года. Проект предполагал установку 3,1 млн умных счётчика в пяти регионах. Входят ли вышеуказанные средства в данную программу, издание не поясняет.

Читайте также: АБР выделил Узбекистану $300 млн на «умные» счетчики электроэнергии

12 октября 2015 года сообщалось, что до 2021 года Узбекистан запланировал внедрить по всей стране автоматизированную систему коммерческого учета газа.

Читайте также: В ближайшие 5 лет в Узбекистане полностью автоматизируют учет подачи газа